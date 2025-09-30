Seyed Abdulmalik al-Houthi Tegaskan Dukungan untuk Hizbullah

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Sekretaris Jenderal Gerakan Ansarullah Yaman, Seyed Abdulmalik al-Houthi, menegaskan bahwa senjata Hizbullah Lebanon menjadi penghalang serius bagi rencana Israel untuk menguasai kawasan.

Al-Houthi menekankan bahwa upaya melucuti senjata gerakan perlawanan, termasuk di Lebanon, Palestina, dan Iran, merupakan keinginan Amerika Serikat dan Israel. Ia menyerukan agar umat Islam secara aktif mendukung jembatan-jembatan perlawanan melalui bantuan politik, media, dan finansial.

Menurutnya, Hizbullah bukan sendirian melainkan bagian dari poros perlawanan besar, dan dukungan bagi gerakan ini esensial agar negara-negara Arab tidak mengkhianatinya di bawah tekanan musuh. Al-Houthi juga memuji peran Syahid Hasan Nasrallah dalam menumbangkan narasi tak terkalahkannya Israel serta menyerukan solidaritas penuh umat Islam untuk melawan agresi Israel.