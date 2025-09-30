Israel Meminta Maaf kepada Qatar / Netanyahu Menyebut Agresi sebagai "Pelanggaran yang Tidak Disengaja"!

Menurut kantor berita internasional AhlulBayt (AS) – Abna – pemerintah Israel secara resmi dan melalui telepon meminta maaf kepada pemerintah Qatar atas serangan rudal ke salah satu lingkungan perumahan di Doha. Menurut laporan media Arab, Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, sambil menyampaikan permintaan maaf ini, berjanji bahwa tindakan seperti itu tidak akan terulang di masa mendatang.

Berdasarkan laporan, serangan rudal Israel terjadi di area perumahan di Doha, yang menyebabkan kerugian bagi penduduknya. Setelah tindak lanjut oleh pemerintah Qatar, Israel mengakui bahwa serangan itu "tidak disengaja" dan menyatakan bahwa mereka tidak menargetkan sasaran tertentu.

Kantor Perdana Menteri Israel, dalam kontak dengan pejabat Qatar, telah mengoreksi masalah ini dan pada saat yang sama menekankan bahwa "masalah keamanan dan intelijen" dapat menyebabkan kesalahan, tetapi akan ditangani untuk mencegah terulang di masa mendatang.

Reaksi dan Konsekuensi

Permintaan maaf ini terjadi di tengah situasi di mana hubungan regional telah disertai dengan berbagai ketegangan dan konflik dalam beberapa bulan terakhir.

Qatar, sebagai salah satu negara yang berpengaruh dalam politik Timur Tengah dan mediator dalam beberapa kasus, sebelumnya juga memainkan peran sensitif dalam interaksi antara rezim Zionis dan negara-negara lain di kawasan tersebut.

Beberapa analis percaya bahwa tindakan Israel ini adalah upaya untuk mengurangi tekanan diplomatik dan mengendalikan potensi ketegangan yang dapat menyebar ke negara-negara lain di kawasan tersebut.

Sebaliknya, kelompok dan gerakan perlawanan menganggap permintaan maaf ini sebagai tanda kelemahan dan tekanan regional dan memperingatkan bahwa tindakan tersebut adalah upaya untuk mengalihkan perhatian publik.