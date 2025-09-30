Klaim Konyol Trump: Kemungkinan Iran Bergabung dengan Perjanjian Abraham!

Menurut kantor berita internasional AhlulBayt (AS) – Abna – Trump, Presiden AS, dalam klaim yang konyol pada konferensi pers bersama dengan Netanyahu, menganggap Iran mungkin bergabung dengan Perjanjian Abraham!

Pada hari Senin, 29 September (7 Mehr), ia menyatakan: «Siapa tahu, mungkin bahkan Iran bisa bergabung dalam kesepakatan ini... Saya benar-benar percaya itu. Tetapi mereka bisa menjadi salah satu anggota.»

"Perjanjian Abraham" adalah nama dari apa yang disebut kesepakatan damai yang didirikan Trump selama masa jabatan pertamanya antara Israel dan beberapa negara Muslim, di mana Israel menormalisasi hubungan diplomatiknya dengan empat negara Arab.

Dalam konferensi pers ini, Trump mengklaim bahwa Benjamin Netanyahu telah menyetujui rencana perdamaian AS untuk Gaza, yang bertujuan untuk mengakhiri perang yang berlangsung hampir dua tahun di wilayah tersebut. Rencana tersebut mencakup gencatan senjata, pembebasan tawanan Israel yang ditahan oleh Hamas dengan imbalan tahanan Palestina, penarikan bertahap pasukan Israel dari Gaza, pelucutan senjata Hamas, dan pembentukan pemerintahan transisi yang dipimpin oleh entitas internasional.