Trump Sampaikan Pidato Islamofobia di PBB

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Dalam Sidang Majelis Umum PBB, ketika mayoritas pemimpin dunia membahas krisis Gaza, Presiden Amerika Serikat Donald Trump justru melontarkan pernyataan bernuansa Islamofobia.

Trump menyerang Wali Kota London, Sadiq Khan, serta menuduh Eropa “menuju neraka” dan London “dikuasai hukum syariah.” Para pakar menilai pernyataan tersebut sebagai upaya memperkuat sentimen anti-Islam dengan menghidupkan kembali stereotip lama.

Pidato Trump dinilai berbahaya karena dapat memperburuk ketegangan sosial. Inggris sendiri baru-baru ini mengalami gelombang serangan terhadap umat Islam, termasuk serangan ke masjid dan bisnis milik warga Muslim.

Analis memperingatkan bahwa Islamofobia yang dibiarkan akan melemahkan Eropa dan memperdalam polarisasi sosial. Mereka menyerukan agar pemerintah mengutuk Islamofobia sama tegasnya dengan bentuk ujaran kebencian lain demi menjaga kohesi sosial.