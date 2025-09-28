  1. Home
Tindakan Rahasia Amerika Serikat Terhadap Militernya di Irak

28 September 2025 - 13:29
News ID: 1732455
Source: ABNA
Seorang anggota parlemen Irak menyebut laporan yang diterbitkan tentang penarikan militer Amerika Serikat dari negara itu sebagai kebohongan.

Menurut kantor berita ABNA yang mengutip Al-Maalomah, Yusuf al-Kalabi, anggota parlemen Irak, mengumumkan bahwa laporan yang diterbitkan tentang penarikan militer Amerika Serikat dari negara itu adalah kebohongan dan penipuan.

Ia menambahkan: "Amerika Serikat sedang memperkuat kehadiran militernya di pangkalan-pangkalan yang ada di Irak. Washington berusaha menerbitkan laporan palsu tentang penarikan ilusi dari Irak, tetapi pada saat yang sama berupaya untuk meningkatkan jumlah pasukannya."

Al-Kalabi menjelaskan: "Militer Amerika dengan mudah bepergian antara Suriah dan Irak. Pemerintah harus bertindak terhadap pelanggaran kedaulatan negara ini."

Perlu dicatat bahwa pangkalan Harir, yang terletak di Irak utara, baru-baru ini menyaksikan transfer peralatan militer dari Qatar ke negara tersebut.

