Klaim Tel Aviv tentang Pendudukan Lebih dari Separuh Kota Gaza

Menurut kantor berita ABNA yang mengutip Ma'an, surat kabar Zionis Jerusalem Post, mengutip sumber-sumber yang mengetahui, mengklaim bahwa tentara rezim Zionis telah menduduki lebih dari separuh kota Gaza.

Berdasarkan laporan ini, 800.000 warga Palestina di daerah ini kembali mengungsi. Bagian informasi tentara rezim Zionis mengumumkan bahwa jet tempur rezim tersebut telah menargetkan 120 area di Jalur Gaza dalam 24 jam terakhir.

Hal ini terjadi sementara rumah sakit, sekolah, dan infrastruktur Jalur Gaza, terutama kawasan perumahan, merupakan bagian dari bank target permanen jet tempur rezim Zionis.

Perlu dicatat bahwa, setelah berlalu 2 tahun sejak dimulainya perang Gaza, militer pendudukan masih belum dapat menemukan lokasi para tawanan Zionis yang ditahan di Jalur tersebut.