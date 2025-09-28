Reaksi Korea Selatan terhadap Pengembalian Sanksi Ilegal terhadap Iran

Menurut kantor berita ABNA yang mengutip Russia Today, Kementerian Luar Negeri Korea Selatan mengumumkan bahwa pengembalian sanksi PBB terhadap Iran diperkirakan hanya akan memiliki dampak terbatas pada Seoul.

Kementerian tersebut menekankan bahwa, sebagai anggota yang bertanggung jawab di komunitas internasional, Korea Selatan akan terus berpartisipasi dalam upaya yang dilakukan untuk penyelesaian damai kasus nuklir Iran dan memperkuat perdamaian dan stabilitas di kawasan itu.

Kementerian Luar Negeri Korea Selatan menekankan upaya pemerintah negara tersebut untuk mengurangi kesulitan yang mungkin timbul bagi perusahaan-perusahaan Korea.

Perlu dicatat, sebelumnya, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, di bawah tekanan Amerika Serikat, menolak draf resolusi Rusia dan China yang bertujuan untuk memperpanjang Resolusi 2231, yang diadopsi untuk mendukung perjanjian nuklir dengan Iran.

Sebelumnya, Inggris, Jerman, dan Prancis, dengan menuduh Republik Islam Iran melanggar perjanjian nuklir 2015 (JCPOA) dan mengajukan klaim tidak berdasar, tanpa menyinggung penarikan sepihak AS dari perjanjian ini pada tahun 2018 serta pelanggaran oleh pihak Eropa, dan sejalan dengan kampanye "tekanan maksimum" AS terhadap Teheran, memulai proses 30 hari pengaktifan Mekanisme Pemicu (Snapback).