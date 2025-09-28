Menurut kantor berita ABNA yang mengutip TASS, Maria Zakharova, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, menyamakan upaya tiga negara, yaitu Jerman, Inggris, dan Prancis, yang dikenal sebagai Troika Eropa, untuk mengembalikan sanksi lama PBB terhadap Republik Islam Iran dengan penipuan, dan mengatakan bahwa sanksi hukum mereka tidak valid.

Zakharova, dalam sebuah pesan di saluran Telegramnya, mengingatkan bahwa masalah ini berkaitan dengan mekanisme snapback, yang berarti proses aktivasi segera untuk mengembalikan sanksi lama Dewan Keamanan PBB terhadap Iran.

Ia menambahkan: "Orang Eropa telah melakukan tipuan dengan mem-bypass proses penyelesaian kondisi yang dipersengketakan yang ditetapkan dalam Resolusi 2231."

Diplomat Rusia itu menambahkan: "Pihak-pihak seharusnya terlebih dahulu memeriksa klaim dalam mekanisme penyelesaian sengketa, dan hanya merujuk masalah tersebut ke Dewan Keamanan PBB ketika semua jalan menemui jalan buntu. Bertentangan dengan klaim ketiga negara Eropa, mekanisme ini tidak digunakan. London, Paris, dan Berlin menghilangkan langkah-langkah itu dan segera menyerahkan kertas ke Dewan Keamanan. Tindakan ini, dari sudut pandang hukum internasional, menyerupai penipuan; 'Jika Anda sendiri melanggar peraturan, maka Anda kehilangan hak untuk menggunakan mekanisme yang terkandung di dalamnya.'"

Zakharova menekankan: "Mereka mengirim surat ke Dewan Keamanan pada 28 Agustus, dan hari ini, 27 September, periode 30 hari berakhir. Dewan Keamanan PBB tidak mengadopsi resolusi yang mempertahankan pembebasan dari pembatasan dan sanksi terhadap Iran, dan dari sudut pandang London, Berlin, dan Paris, pembebasan ini secara resmi berakhir. Pada 18 Oktober (tiga minggu lagi), kesepakatan nuklir berakhir, dan negara-negara Eropa, sederhananya, karena kekurangan waktu, mencoba memaksakan keputusan mereka dengan cara apa pun sebelum dimulainya kepresidenan Rusia di Dewan Keamanan. Rusia dan China menentang masalah ini. Masalahnya tidak hanya bergantung pada posisi politik, tetapi juga pada keinginan untuk menjaga integritas hukum."

Menurutnya, Moskow dan Beijing melakukan upaya terakhir mereka pada 26 September untuk mempertahankan legitimasi dan memperpanjang efek Resolusi 2231 Dewan Keamanan PBB.

Zakharova menekankan: "Tindakan ini bisa memberikan waktu untuk mencari solusi diplomatik dan mencegah potensi eskalasi yang tidak terduga. Namun, kebutuhan orang Eropa adalah eskalasi akut karena mereka terburu-buru; pada dasarnya, kemampuan mereka akan terhenti setelah 18 Oktober. Itu sebabnya resolusi Dewan Keamanan tidak diperpanjang; Barat memberikan suara menentangnya."

Diplomat Rusia itu menyimpulkan: "Dengan kata lain, mereka melanggar dua prinsip fundamental hukum internasional: 'Pacta sunt servanda' (perjanjian harus dipatuhi) dan 'Doktrin Tangan Bersih' (Clean Hands Doctrine). Barat telah menempatkan sistem keseimbangan dan pengawasan di ambang kehancuran."