Uni Emirat Arab: Pembentukan Negara Palestina di Samping Israel adalah Keharusan

Menurut laporan kantor berita ABNA yang mengutip saluran Sky News Arabia, Lana Nusseibeh, Menteri Negara di Kementerian Luar Negeri Uni Emirat Arab, menekankan dalam pidatonya di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa bahwa negara Palestina yang merdeka harus dibentuk di samping Israel dan solusi dua negara harus diimplementasikan.

Merujuk pada situasi kemanusiaan di Gaza, ia mengklaim: "Bahkan dengan batasan dan hambatan yang ada, Uni Emirat Arab akan terus memainkan perannya."

Nusseibeh juga menyinggung krisis Sudan dan menekankan dukungan negaranya terhadap rakyat Sudan untuk mengakhiri perang.

Dia menyerukan penghentian segera konflik di negara Afrika tersebut.