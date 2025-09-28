Kita akan Hadapi Pelucutan Senjata Perlawanan dengan Pertempuran sebagaimana di Karbala

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Sekretaris Jenderal Hizbullah, Syekh Naeem Qassem, saat memberikan pidato pada peringatan tahunan pertama syuhada Sayid Hasan Nasrallah dan Sayid Hashim Safi al-Din di Beirut menegaskan Hizbullah akan tetap setia pada janji dan menolak upaya pelucutan senjata. Ia memuji jasa para syuhada dan mengatakan semangat Nasrallah tetap hidup; perjuangan dan pengaruhnya telah menancap jauh di hati rakyat dan kawasan.

Qassem menyatakan perlawanan bangkit setelah upaya musuh untuk menghancurkan gerakan, dan pemilihan komandan baru menstabilkan organisasi setelah pembunuhan pemimpin sebelumnya. Dia menegaskan Hizbullah siap mempertahankan diri melawan agresi Israel dan menolak pelucutan senjata “dengan pertempuran ala Karbala” jika diperlukan.

Dalam pidatonya ia juga menyerukan persatuan nasional, dukungan bagi tentara Lebanon untuk menghadapi ancaman utama, serta perlunya memberantas korupsi dan mempercepat rekonstruksi negara. Qassem memuji dukungan Iran dan negara-negara perlawanan lainnya, dan menekankan komitmen Hizbullah untuk melanjutkan jalan para syuhada.