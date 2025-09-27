Juru Bicara Nujaba: Perlawanan Irak Telah Merenggut Tidur dari Mata Rezim Zionis

Menurut laporan Kantor Berita ABNA, mengutip kantor informasi Gerakan Nujaba Irak, Hussein Al-Mousawi, juru bicara media Nujaba, dalam reaksi terhadap ancaman Netanyahu, mengatakan: "Perdana menteri rezim Zionis sedang mencoba melarikan diri dari kenyataan kekalahan dan isolasi. Nujaba memiliki berbagai pilihan yang tersedia dan memperingatkan bahwa rezim Zionis telah mengalami kekuatan Perlawanan di posisi-posisi sensitif sebelumnya."

Ia menambahkan: "Netanyahu di satu sisi mengklaim: 'Kami telah menghancurkan senjata Perlawanan di Irak,' dan di sisi lain ia mengancam Perlawanan Irak tentang konsekuensi menyerang rezim ini! Jika Anda berhasil di Irak, mengapa Anda takut akan serangan terhadap rezim Anda?! Tampaknya senjata Perlawanan Irak telah merenggut tidur dari mata Israel."