Penduduk "Umm al-Rashrash" Terkejut! / Eilat Tidak Aman

Menurut laporan Kantor Berita Internasional AhlulBayt (ABNA), surat kabar berbahasa Ibrani Maariv mengakui bahwa penduduk Eilat yang diduduki berada dalam keadaan terkejut dan putus asa setelah serangan terbaru angkatan bersenjata Yaman terhadap wilayah tersebut.

Laporan itu menyatakan: "Serangan Yaman terhadap pusat wisata Eilat menyebabkan urat nadi ekonomi dan sosial kota ini menjadi sasaran dan tidak lagi aman. Penduduk Eilat menekankan bahwa Netanyahu telah menghancurkan segalanya. Eilat adalah daerah yang tenang yang telah jatuh ke dalam kondisi berbahaya."

Yahya Saree, juru bicara angkatan bersenjata Yaman, mengeluarkan pernyataan yang mengumumkan serangan drone terhadap beberapa posisi musuh Zionis di selatan wilayah pendudukan.

Dalam pernyataan itu, ia mengatakan bahwa pasukan Yaman menghantam pelabuhan "Umm al-Rashrash" di wilayah pendudukan dengan dua drone.

Perlu dicatat bahwa media Zionis sebelumnya mengumumkan bahwa jumlah korban luka akibat serangan drone tentara Yaman di Eilat yang diduduki mencapai 48 orang.