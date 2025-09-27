Pidato Netanyahu untuk Kursi-kursi Kosong PBB!

Menurut laporan Kantor Berita Internasional AhlulBayt (ABNA), surat kabar berbahasa Ibrani Yedioth Ahronoth mengakui bahwa kepergian para pemimpin negara dari aula Majelis Umum PBB pada saat dimulainya pidato Benjamin Netanyahu, Perdana Menteri rezim Zionis, menunjukkan dengan cara yang paling jelas betapa rezim ini ditinggalkan oleh dunia saat ini.

Tadi malam, bersamaan dengan dimulainya pidato Benjamin Netanyahu, Perdana Menteri rezim Zionis, para pemimpin dan kepala negara di dunia menyorakinya dan pidatonya dimulai dalam beberapa menit pertama dengan suara bising yang keras dari para hadirin.

Dengan dimulainya pidato Netanyahu, beberapa kepala dan pemimpin negara di dunia meninggalkan aula Majelis Umum PBB.

Barak Ravid, seorang jurnalis Zionis dari situs web Axios, merilis foto kepergian para kepala dan presiden negara-negara dunia pada saat dimulainya pidato Perdana Menteri rezim Zionis, menyatakan: "Aula Majelis Umum PBB saat ini kosong."

Bersamaan dengan pidato Netanyahu di Majelis Umum PBB, warga Amerika mengadakan demonstrasi besar-besaran di depan gedung PBB.