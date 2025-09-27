Dokter Pezeshkian: Penerapan Snapback dan Pengembalian Sanksi Adalah Tindakan Ilegal

Menurut laporan Kantor Berita AhlulBayt (ABNA), Dr. Masoud Pezeshkian, dalam pertemuan dengan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), menyampaikan terima kasih atas upaya beliau dalam membangun perdamaian dan atas sikapnya yang tepat terkait perang Gaza, menyatakan: "Sayangnya, kejahatan dan genosida di Gaza terjadi sementara Dewan Keamanan PBB belum mengambil tindakan apa pun, bahkan sekadar kecaman, untuk menghentikan perang ini."

Presiden menambahkan bahwa, "Meskipun Iran telah memenuhi komitmennya dan Rusia serta Tiongkok menentang penerapan snapback, penerapannya dan pengembalian sanksi adalah tindakan yang tidak etis dan ilegal."

Dr. Pezeshkian menyatakan harapan agar Sekretaris Jenderal menggunakan kapasitasnya untuk mencegah tindakan ini.

Sekretaris Jenderal PBB juga dalam pertemuan ini, merujuk pada upaya dirinya dan PBB dalam mengutuk Israel untuk menghentikan perang ini, menjelaskan: "PBB telah kehilangan beberapa ratus stafnya dalam perang ini selama periode ini."

Guterres menyatakan harapan bahwa solusi diplomatik dapat ditemukan untuk masalah ini di hari-hari terakhir menjelang penerapan mekanisme pemicu (trigger mechanism) dan bahwa kita tidak akan menyaksikan pengembalian sanksi.