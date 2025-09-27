Penandatanganan Perjanjian 25 Miliar Dolar Iran dan Rusia untuk Pembangunan 4 Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir Baru

Menurut laporan Kantor Berita Internasional AhlulBayt (ABNA), perjanjian eksekutif untuk pembangunan dan pendirian empat unit pembangkit listrik tenaga nuklir jenis generasi ketiga dan canggih senilai 25 miliar dolar di Sirik, Hormozgan, telah ditandatangani antara perusahaan Iran Hormoz dan perusahaan proyek Rusia Rosatom.

"Behrouz Kamalvandi," juru bicara Organisasi Energi Atom Iran (AEOI), sebelumnya, merujuk pada kunjungan "Mohammad Eslami," kepala organisasi tersebut, ke Moskow, menyatakan: Majelis Atom Dunia, yang diselenggarakan untuk memperingati ulang tahun ke-80 kegiatan atom Rusia, merupakan kesempatan bagi Insinyur Eslami dan delegasi yang menyertainya untuk melakukan berbagai kunjungan ke industri atom Rusia yang berbeda. Selama kunjungan tersebut, negosiasi dan kesepakatan dicapai, terutama di bidang pembangunan pembangkit listrik yang lebih besar dari Bushehr dengan kapasitas 1200 megawatt, yang totalnya mencakup empat unit dengan kapasitas hampir lima ribu megawatt di selatan negara itu.

Kunjungan Tim dari Rusia ke Iran Kamalvandi mengatakan: Isu pembangkit listrik tenaga nuklir skala kecil juga sangat penting, karena masa depan dunia bergerak ke arah pembangkit listrik semacam itu. Pembangkit listrik ini bersifat modular dan memiliki kemampuan untuk direplikasi. Kita dapat menerima bagian penting dari teknologi pembangunannya dari Rusia. Dalam hal ini, nota kesepahaman telah ditandatangani, dan tim dari Rusia dijadwalkan akan melakukan perjalanan ke Iran untuk tindak lanjut lebih lanjut.

Dia menjelaskan: Secara keseluruhan, kunjungan ini sangat sukses dan akan membuka jalan bagi perluasan kerja sama yang lebih besar dalam pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir besar dan kecil, serta pengembangan cabang-cabang ilmiah lain yang terkait dengan industri nuklir, termasuk fusi dan produksi radiofarmaka. Insya Allah, di masa depan hubungan antara kedua negara di bidang ini akan semakin meluas.

Selain itu, "Mohammad Eslami," kepala Organisasi Energi Atom Iran, dan "Sergey Tysilyov," Menteri Energi Rusia, bertemu dan berdiskusi untuk mengembangkan interaksi, terutama di bidang energi atom dan ekonomi.

Dalam pertemuan tersebut, isu-isu seperti penyediaan fasilitas dan kemajuan proyek bersama, terutama di bidang energi atom, diangkat.

Eslami juga menekankan pentingnya kerja sama strategis dalam pertemuan ini, dan Tysilyov memberikan laporan tentang status terbaru kegiatan komisi bersama kepada kepala Organisasi Energi Atom Iran.