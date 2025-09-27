Araghchi: Iran Tidak Akan Pernah Kompromi Mengenai Kedaulatan, Hak, atau Keamanannya

Menurut laporan dari Kantor Berita Internasional AhlulBayt (ABNA), Seyed Abbas Araghchi, Menteri Luar Negeri Iran, dalam sebuah artikel yang diterbitkan di surat kabar Indonesia The Jakarta Post "mengutuk tindakan tiga negara Eropa untuk mengaktifkan snapback," menulis: Tindakan Troika Eropa (Inggris Raya, Perancis, dan Jerman) untuk mengaktifkan mekanisme pengembalian sanksi otomatis (snapback) akan menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki pada citra dan kredibilitas internasional Eropa; sebuah mekanisme yang dirancang sebagai langkah hukuman atas kegagalan untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban penting di bawah perjanjian nuklir tahun 2015, yang ditandatangani antara Iran, tiga negara Eropa, Amerika Serikat, Tiongkok, dan Rusia.

Berdasarkan pernyataan yang dirilis di saluran Telegram Menteri Luar Negeri Iran, Araghchi menambahkan: Seperti yang juga ditekankan dalam surat bersama tiga negara Iran, Tiongkok, dan Rusia, tindakan ketiga negara Eropa dalam mengaktifkan mekanisme snapback tidak memiliki dasar hukum dan legal, dan juga dianggap merusak secara politik. Negara-negara yang gagal memenuhi komitmen mereka tidak berhak untuk mengambil manfaat dari perjanjian yang telah mereka rusak sendiri. Tidak ada tindakan yang dapat mengabaikan urutan peristiwa yang memaksa Iran untuk mengambil langkah-langkah kompensasi yang sah di bawah perjanjian nuklir.

Dia menyatakan: Amerika Serikat-lah yang melanggar Resolusi 2231 pada tahun 2018 melalui penghentian partisipasi sepihaknya dalam Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA), bukan Iran; sebuah tindakan merusak yang disempurnakan oleh kegagalan Troika Eropa untuk menghormati komitmen mereka di bawah JCPOA dan penyelarasan dengan sanksi-sanksi ilegal AS. Sekarang, ketiga negara ini, dengan dalih Iran menolak negosiasi, menuntut pemulihan sanksi PBB; negara-negara yang, sambil mendukung serangan militer ilegal AS pada Juni 2025 terhadap fasilitas nuklir damai Republik Islam Iran yang dilindungi oleh hukum internasional, semakin menonjolkan peran mereka dalam memfasilitasi tuntutan berlebihan Washington; serangan yang terjadi menjelang putaran keenam pembicaraan tidak langsung antara Iran dan AS.

Troika Eropa Tidak Akan Menjadi Pemenang Menteri Luar Negeri Iran melanjutkan: Dengan memulai permainan ini, Troika Eropa telah menimbulkan banyak konsekuensi negatif terhadap kredibilitas dan posisi internasional Eropa. Dalam permainan ini, ketiga negara Eropa tidak hanya tidak akan muncul sebagai pemenang, tetapi juga akan dikesampingkan dari proses diplomatik di masa depan. Jika kesempatan singkat untuk mengubah arah ini disia-siakan, konsekuensi destruktif yang luas akan menimpa kawasan Asia Barat dan sistem internasional; konsekuensi yang, sambil merusak integritas dan kredibilitas perjanjian internasional, akan menggoyahkan fondasi keamanan kolektif.

Araghchi menyatakan: Republik Islam Iran, dengan pengendalian diri yang maksimal, selalu menunjukkan kepada dunia komitmennya yang teguh untuk menyelesaikan masalah-masalah terkait kegiatan nuklir damainya melalui diplomasi dan negosiasi dan mencapai perjanjian baru yang adil; sebuah perjanjian yang, sambil menghormati kedaulatan nasional negara dan hak-hak bangsa Iran di bawah Perjanjian Non-Proliferasi Senjata Nuklir, menangani semua kekhawatiran bersama, termasuk sanksi-sanksi tidak adil yang telah menargetkan mata pencaharian dan kesejahteraan bangsa Iran.

Dia berkata: Meskipun terpapar serangan ilegal dan kriminal oleh rezim Zionis dan AS, Iran tetap teguh dalam menegaskan haknya yang tidak dapat dicabut untuk penggunaan energi nuklir secara damai sesuai dengan Perjanjian Non-Proliferasi (NPT), dan pada saat yang sama telah menyatakan kesiapannya untuk berpartisipasi dalam dialog yang konstruktif dan bermakna mengenai hal ini.

Diplomat senior Iran ini menyatakan: Republik Islam Iran, dalam tindakan terakhirnya, menandatangani perjanjian baru dengan Badan Energi Atom Internasional (IAEA) pada 9 September 2025; sebuah perjanjian yang dicapai melalui upaya mediasi Mesir. Perjanjian terbaru antara Iran dan IAEA merupakan babak lain dalam upaya diplomatik Iran untuk menyelesaikan masalah-masalah terkait kegiatan nuklir damai Iran; sebuah perjanjian yang, sambil menghormati kedaulatan nasional dan menjamin hak-hak Iran yang tidak dapat dicabut, mempertahankan kerja sama dengan Badan di bawah kerangka kerja yang disepakati.

Araghchi menjelaskan: Iran tidak akan pernah berkompromi mengenai kedaulatan, hak, atau keamanannya. Oleh karena itu, perjanjian ini akan dilaksanakan sesuai dengan undang-undang yang mewajibkan pemerintah untuk menangguhkan kerja sama dengan IAEA, yang disahkan oleh Parlemen Iran dan dalam kerangka Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran, dan akan tetap berlaku selama tidak ada tindakan permusuhan yang dilakukan terhadap Iran, termasuk pemulihan resolusi Dewan Keamanan PBB yang telah dibatalkan; jika tidak, Republik Islam Iran akan menganggap langkah-langkah praktisnya telah berakhir.

Dia menambahkan: Perlu dicatat bahwa undang-undang yang "Mewajibkan Pemerintah untuk Menangguhkan Kerja Sama dengan Badan Energi Atom Internasional" disahkan oleh Parlemen Iran pada 25 Juni 2025, dan setelah disetujui oleh Dewan Penjaga, diundangkan oleh Presiden Republik Islam Iran, Masoud Pezeshkian; sebuah undang-undang yang disahkan sebagai tanggapan terhadap serangan AS dan Israel terhadap fasilitas nuklir damai Iran dan untuk melindungi kepentingan nasional dan keamanan fasilitas nuklir negara tersebut.

Menekankan Perlunya Persatuan Negara-negara Islam dalam Perjuangan Komprehensif Melawan Israel Menteri Luar Negeri Iran berkata: Sebagai penutup, sambil menyatakan penghargaan atas ketegasan dan perlawanan pemerintah dan rakyat Indonesia dalam mendukung rakyat Palestina yang tertindas dan atas kecaman mereka yang tegas dan cepat terhadap agresi rezim Zionis terhadap Republik Islam Iran dan negara-negara lain di kawasan, kami sekali lagi menekankan perlunya persatuan negara-negara Islam dalam perjuangan komprehensif melawan Israel, untuk melawan standar ganda internasional dan mereformasi struktur multilateral yang cacat.

Araghchi menyatakan: Kelambanan lembaga-lembaga multilateral internasional dalam menghadapi pelanggaran terang-terangan dan berulang terhadap hukum internasional oleh rezim Zionis telah merusak kredibilitas aturan dan norma dasar hukum internasional dan menyebabkan meluasnya ruang lingkup kejahatan rezim ini di kawasan Asia Barat. Serangan terbaru rezim Zionis Israel terhadap lima negara Arab – Palestina, Lebanon, Suriah, Qatar, dan Yaman – sekali lagi mengungkapkan sifat biadab dan agresif rezim Zionis dalam mengejar impian lamanya, yaitu merebut semua wilayah yang terletak di antara dua sungai Nil dan Eufrat; sebuah impian yang secara resmi dan terbuka diajukan dalam bentuk rencana "Israel Raya" oleh Benjamin Netanyahu, penjahat perang terbesar abad ini, dan yang telah menempatkan kedaulatan negara-negara Islam lainnya di kawasan Asia Barat pada risiko serius.