Ayatullah Ramezani Jelaskan Hasil Sidang ke-195 Dewan Tinggi Lembaga Internasional Ahlulbait as

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Sidang ke-195 Dewan Tinggi Lembaga Internasional Ahlulbait as digelar di Teheran dengan kehadiran mayoritas anggota. Sekjen Lembaga Internasional Ahlulbait as Ayatullah Reza Ramezani, dalam wawancara dengan ABNA memaparkan tujuan, tema, dan capaian sidang tersebut.

Ia menekankan bahwa Dewan Tinggi merupakan salah satu pilar terpenting majma’, di mana misi, visi, strategi dan kebijakan utama ditinjau ulang, sekaligus memetakan arah gerakan ke depan. Tema utama sidang kali ini adalah “Media dan Syiah”. Para anggota membahas peran media dalam menyebarkan ajaran Ahlulbait as tantangan media anti-Syiah, serta perlunya kehadiran aktif kaum Syiah dalam perang media global. Sidang juga mendengar laporan kondisi dunia Islam, khususnya Palestina dan Gaza.

Dalam pernyataan penutup, Dewan Tinggi menekankan beberapa poin penting, di antaranya:

Menggunakan momentum 1500 tahun kelahiran Nabi Muhammad saw untuk memperkuat persatuan umat Islam.

Apresiasi pada rakyat dan pemerintah Irak atas penyelenggaraan Arbain.

Kecaman atas kejahatan Zionis di Gaza dan dukungan penuh untuk bangsa Palestina.

Pentingnya media dalam jihad penjelasan (tabligh) Islam murni.

Dukungan atas perlawanan Lebanon dan posisi Hizbullah menghadapi ancaman Israel.

Ayatullah Ramezani menegaskan, Lembaga Internasioal Ahlulbait as berkomitmen untuk memanfaatkan kapasitas ilmiah dan spiritual dalam memperkenalkan ajaran Islam Ahlulbait kepada dunia modern.