Kataib Sayyid al-Shuhada Masuk Daftar Teroris AS adalah Kehormatan bagi Kami

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Sekretaris Jenderal Kataib Sayyid al-Shuhada Irak, Abu Alaa al-Walai, menanggapi masuknya nama kelompoknya dalam daftar teroris Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat dengan menyebut langkah itu tidak berarti. Ia menegaskan, berita tersebut justru meningkatkan kehormatan dan kedudukan mereka.

Menurut laporan Kantor Berita Internasional Ahlulbait (ABNA), Abu Alaa al-Walai menilai tindakan pemerintah AS itu sebagai sesuatu yang tidak memiliki nilai, bahkan menjadi sumber kebanggaan sekaligus tanda kedudukan dan kehormatan bagi kelompok yang ia pimpin.

Dalam sebuah pesan yang dipublikasikan di media sosial X (Twitter sebelumnya), ia menulis: “Berita yang menempatkan kami dalam daftar teroris tidak memiliki nilai apa pun; sebaliknya, hal itu menambah kehormatan dan kedudukan kami.”

Al-Walai juga menyinggung peristiwa ledakan pager yang terjadi tahun lalu di Lebanon. Ia menyebut para korban sebagai pahlawan, dan dengan nada penuh emosi, ia menyampaikan pesan kepada para pejuang Hizbullah: “Kami mencium mata dan tangan kalian, yang dengan itu kalian menghibur Abu al-Fadl al-Abbas (as).”