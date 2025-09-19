Ayatullah Hamidi: Taqwa adalah Syarat Utama Segala Amal

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Ayatullah Sayyid Hashem Hamidi, ulama terkemuka Tehran, menegaskan bahwa taqwa merupakan prasyarat utama segala amal dan semua upaya harus berlandaskan pada hal tersebut. Hal ini disampaikan beliau dalam pertemuan dengan pimpinan Kantor Berita Internasional Ahlulbait (ABNA).

Ayatullah Hamidi mengapresiasi peran ABNA dalam menyebarkan ajaran Ahlulbait as, serta menyebut pelayanan di jalan ini sebagai sebuah anugerah dan taufik ilahi. Beliau juga menyinggung perjalanan hidup, masa studi, serta pengalaman hijrah dan pengabdiannya di Tehran.

Ulama senior ini merupakan guru akhlak, mantan pengelola hauzah ilmiah Tehran, serta murid dari Imam Khomeini (ra) dan Ayatullah al-Uzhma Golpayegani. Sejak tahun 1967, beliau aktif mengajar akhlak, ilmu-ilmu keislaman, serta menjadi imam jamaah di Masjid Ansar al-Husain as.