Menteri Pertahanan Tiongkok: "Dunia Berada di Persimpangan Jalan antara Perdamaian dan Perang"

Menurut jaringan Al Jazeera dari Qatar, yang dikutip oleh kantor berita Abna, Dong Jun, Menteri Pertahanan Tiongkok, dalam pidato pembukaannya di "Forum Keamanan Xiangshan", memperingatkan bahwa perdamaian global sedang menghadapi ancaman dan tantangan baru.

Dia menekankan: "Kita harus tetap waspada dan menentang logika dominasi dan kebijakan kekuatan".

Menteri Pertahanan Tiongkok menambahkan: "Terkait perang, dunia sekali lagi berada di persimpangan jalan yang menentukan; perdamaian dan dialog atau konfrontasi".

Dia juga mencatat: "Militer Tiongkok siap bekerja sama dengan militer negara lain untuk menjaga perdamaian global".

Menteri Pertahanan Tiongkok menyatakan: "Untuk melindungi jalur maritim dunia, kami mengadakan latihan gabungan".