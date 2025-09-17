Fokus Konsultasi Antara Putin dan Perdana Menteri India

Menurut kantor berita ABNA, mengutip kantor berita Ria Novosti, Presiden Rusia Vladimir Putin dan Perdana Menteri India Narendra Modi melakukan panggilan telepon hari ini, Rabu.

Dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh kantor Kepresidenan Rusia, disebutkan: "Dalam konsultasi telepon ini, Presiden Rusia menganggap hubungan India dan Moskow didasarkan pada kepercayaan dan persahabatan."

Presiden Rusia juga mengatakan: "India di bawah kepemimpinan Modi mengejar kebijakan yang independen dan berdaulat dan telah mencapai hasil ekonomi yang baik."

Putin melanjutkan panggilan telepon dengan Modi untuk membahas situasi di Ukraina.

Vladimir Putin dan Perdana Menteri India Narendra Modi membahas persiapan untuk kunjungan Presiden Rusia ke New Delhi pada bulan Desember.

Kedua belah pihak juga menyatakan kepuasan atas perkembangan sukses kemitraan strategis khusus dan istimewa Rusia dan India saat ini, di mana Narendra Modi memiliki kontribusi pribadi yang signifikan dalam penguatannya.