AS Menempatkan Empat Kelompok Perlawanan Irak dalam Daftar Organisasi Teroris

Menurut kantor berita internasional AhlulBayt (a.s.) - ABNA - Departemen Luar Negeri AS hari ini, Rabu, mengumumkan bahwa mereka telah menempatkan empat kelompok perlawanan Irak dalam daftar organisasi teroris, sebagai bagian dari upaya Washington untuk melawan pengaruh Iran di Timur Tengah dan membatasi ancaman kelompok bersenjata yang didukung oleh Teheran terhadap kepentingan AS.

Berdasarkan pernyataan departemen tersebut, kelompok-kelompok Gerakan Nujaba, Kataib Sayyid al-Shuhada, Gerakan Ansar Allah al-Awfiya dan Kataib Imam Ali (a.s.) termasuk dalam keputusan ini.

Pernyataan Departemen Luar Negeri AS menyebutkan bahwa kelompok-kelompok ini telah terlibat dalam tindakan teroris yang mengancam keamanan pasukan AS dan mitra regionalnya dan bekerja sama secara erat dengan Pasukan Quds dari Korps Pengawal Revolusi Iran, sebuah entitas yang juga masuk dalam daftar organisasi teroris AS.

Departemen Luar Negeri AS juga mengingatkan bahwa di masa lalu, kelompok-kelompok serupa termasuk Kataib Hezbollah (sejak 2009) dan Asa'ib Ahl al-Haq (sejak 2020) juga telah ditetapkan sebagai organisasi teroris; kelompok-kelompok yang, menurut Washington, menerima dukungan finansial dan militer dari Iran dan terlibat dalam serangan berdarah terhadap pasukan AS di Irak.