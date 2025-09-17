Kaja Kallas Mengulang Klaim tentang Program Nuklir Iran

Menurut kantor berita ABNA, mengutip Associated Press, Kaja Kallas, Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, mengklaim hari ini, Rabu, mengulang klaim yang dibuat oleh poros Barat-Ibrani terhadap Teheran, bahwa kesempatan untuk menemukan solusi diplomatik untuk program nuklir damai Iran dengan cepat berakhir!

Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa mengklaim dalam hal ini: "Jendela untuk menemukan solusi diplomatik mengenai masalah nuklir Iran dengan cepat menutup. Teheran harus menunjukkan langkah-langkah yang kredibel untuk memenuhi tuntutan Prancis, Inggris, dan Jerman (troika Eropa, pihak Iran dalam perjanjian 2015 yang dikenal sebagai JCPOA)!"

Tanpa merujuk pada kegagalan pihak Eropa dalam JCPOA untuk memenuhi komitmennya kepada Iran, Kaja Kallas mengklaim: "Masalah ini berarti menunjukkan kerja sama penuh dengan Badan Energi Atom Internasional dan mengizinkan inspeksi semua situs nuklir tanpa penundaan!"

Ini terjadi sementara dia sebelumnya juga telah membuat klaim tentang waktu yang hampir habis untuk konsultasi antara Teheran dan Brussels.

Perlu dicatat bahwa Teheran selalu menyatakan bahwa mereka siap untuk negosiasi yang setara dan berdasarkan saling menghormati; tetapi Amerika Serikat dan penjajah Zionis, dalam beberapa bulan terakhir dan di tengah negosiasi tidak langsung antara Teheran dan Washington, telah menyerang Iran, melanggar semua norma internasional.