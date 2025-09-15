Berita | Mahasiswa Iran Siap Bantu Pemuda Arab Lawan Israel; Trump: Eropa Hanya Ngomong!

Sekelompok mahasiswa Iran pada hari Minggu mengumumkan dalam sebuah surat kepada pemuda negara-negara Arab, merujuk pada serangan rezim Zionis di Qatar, Tidak ada solusi selain perlawanan dan perjuangan melawan rezim kriminal ini, dan kami siap untuk berbagi temuan teknik dan ilmiah kami dengan saudara-saudara Arab kami tanpa ekspektasi apa pun.

Menurut laporan Pars Today, surat ini menyatakan, Kami dan saudara-saudara Pakistan kami siap memberi Anda rudal, nuklir, satelit, biologi, dan pengetahuan strategis lainnya yang oleh Barat ingin kalian mengemis darinya.

Surat itu menambahkan, Peristiwa dua tahun terakhir dengan jelas menunjukkan bahwa negosiasi dan diplomasi tidak hanya bukan solusi untuk krisis ini, tetapi juga merupakan bagian dari rencana agresi rezim Zionis dan pendukung terbesarnya, Amerika yang kriminal. Pengalaman baru-baru ini telah membuktikan bahwa setiap kali ada pembicaraan tentang negosiasi, selalu ada rencana untuk mengintensifkan serangan dan pembunuhan.

Trump: Eropa harus berhenti membeli minyak dan gas dari Rusia

Presiden AS Donald Trump, dalam sebuah pernyataan pada hari Minggu, menekankan bahwa Eropa harus berhenti membeli minyak dan gas dari Rusia, dengan mengatakan, Sanksi yang dijatuhkan oleh negara-negara Eropa terhadap Rusia tidak cukup karena mereka hanya berbicara dan tidak melakukan apa-apa, dan mereka harus mematuhi sanksi yang telah mereka jatuhkan kepada Moskow sendiri.

Le Pen: Solusi krisis Prancis dengan pemilu dini

Marine Le Pen, pemimpin fraksi parlemen dari partai Reli Nasional Prancis, menyerukan pembubaran Majelis Nasional negara itu dalam sebuah pernyataan, dengan mengatakan, Mengadakan pemilu lebih awal adalah satu-satunya solusi untuk krisis di Prancis.

Spanyol: Israel tidak boleh ikut acara olahraga atau budaya apa pun

Wakil Perdana Menteri Spanyol Yolanda Díaz menyatakan dukungannya yang tegas pada hari Minggu atas demonstrasi warga yang mendukung Palestina yang menyebabkan pembatalan etape final balap sepeda Vuelta di Madrid.

Yolanda Diaz menambahkan, "Masyarakat Spanyol menolak normalisasi genosida di Gaza dalam bentuk acara olahraga dan budaya, dan Israel tidak boleh diizinkan untuk berpartisipasi dalam acara apa pun."

KTT Internasional di Brasil untuk mendukung Iran, Venezuela, dan Palestina

Atas inisiatif dan undangan "Front Melawan Imperialisme" di Brasil, sebuah pertemuan penting dengan partisipasi luas perwakilan lebih dari 50 partai politik dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) dari Brasil, Venezuela, Chili, dan Kuba diadakan pada hari Minggu di Akademi Ilmu Pengetahuan di São Paulo.

Pertemuan ini, yang dimulai dengan penghormatan kepada syuhada Iran dalam perang yang dipaksakan Israel terhadap Iran, meninjau dan mengutuk kebijakan agresif dan sanksi sepihak terhadap Republik Islam Iran, Venezuela, Yaman, Kuba, dan juga mendukung perjuangan rakyat Palestina dan Lebanon.

Serangan drone Yaman di Wilayah Pendudukan

Brigadir Jenderal Yahya Saree, Juru Bicara Militer Yaman mengatakan bahwa angkatan udara negara itu menargetkan sasaran di Wilayah Pendudukan dengan empat pesawat nirawak operasional.

Ia menambahkan bahwa tiga pesawat nirawak menargetkan Bandara Ramon di wilayah Umm Al-Rashrash, dan pesawat nirawak keempat menyerang sasaran militer di wilayah Negev di Palestina yang diduduki.

Lazzarini: Tidak ada tempat aman di Gaza

Philippe Lazzarini, kepala Badan Bantuan dan Pekerjaan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi Palestina (UNRWA), mengatakan pada hari Minggu bahwa saat ini tidak ada tempat aman di Gaza dan serangan udara terus meningkat.

Ia menambahkan, "Semakin banyak penduduk yang terpaksa meninggalkan rumah mereka dan pindah ke daerah yang tidak diketahui."(sl)