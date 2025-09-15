Institut JINSA: 25% Stok Rudal THAAD AS Habis dalam Perang 12 Hari

Pada musim panas 2025, rezim Zionis dan perang AS terhadap Iran membuka babak baru dalam sejarah peperangan modern. Pertempuran yang terjadi tanpa perbatasan darat bersama, dengan rudal jarak jauh dan drone, dan menunjukkan betapa besar ketergantungan rezim ini pada dukungan AS.

Menurut laporan Pars Today mengutip IRNA, Institut Yahudi untuk Keamanan Nasional Amerika (JINSA) menulis dalam sebuah laporan, Selama Perang 12 Hari terhadap Iran, AS menggunakan lebih dari 150 rudal pencegat THAAD dan 80 rudal pencegat SM-3, yang mencakup sekitar 70% dari semua pencegat yang digunakan dalam perang. Jumlah ini kira-kira setara dengan 25% dari total stok pencegat THAAD AS, dan penggantiannya mungkin membutuhkan waktu 18 bulan.

Institut JINSA menambahkan dalam laporan, Selama 12 hari di bulan Juni 2025, dengan jarak sekitar 2.000 kilometer, Israel dan Iran terlibat dalam perang modern pertama mereka dengan rudal jarak jauh dan drone. Perang udara yang tidak memiliki perbatasan bersama. Pertempuran udara yang belum pernah terjadi sebelumnya, dari 13 hingga 24 Juni, menunjukkan keterbatasan sistem pertahanan rudal.

Mengingat Iran pasti akan mempersenjatai dirinya kembali, sementara keamanan Israel dan Amerika Serikat di masa depan akan bergantung pada formalisasi dan perluasan jaringan pertahanan udara regional serta investasi dalam peningkatan cadangan dan kemampuan militer yang inovatif.

Perang ini mengungkap kesenjangan kritis dalam teknologi dan kemampuan pertahanan udara regional. Serangan mendadak awal Israel membatasi kemampuan rudal Iran, tetapi Iran beradaptasi dengan serangan yang lebih canggih dan lebih banyak, yang menimbulkan lebih banyak kerusakan pada Israel, menguras persediaan pencegat Israel dan Amerika, dan membuat Israel sangat bergantung pada dukungan pertahanan Amerika.

Seandainya Israel dan Amerika Serikat tidak berkoordinasi dan mengembangkan perlindungan pertahanan yang lebih luas sebelumnya, lebih banyak rudal dari Iran dapat menembus pertahanan Israel.

Dengan menipisnya persediaan pencegat Israel akibat serangan udara Iran yang belum pernah terjadi sebelumnya, Israel terpaksa sangat bergantung pada pertahanan udara AS. Tanpa bantuan ini, Israel mungkin terpaksa mengurangi persediaannya lebih jauh lagi, dan konflik di masa depan dapat menimbulkan risiko serangan rudal yang mematikan dan menghancurkan yang lebih besar.

Oleh karena itu, penting bagi Israel dan Amerika Serikat untuk memahami bahwa mereka terlibat dalam perlombaan senjata yang cepat dengan Iran dan rival global lainnya seperti Rusia, Tiongkok, dan Korea Utara, negara-negara yang menurut penulis menggunakan atau membantu mengembangkan senjata Iran.

Hasil dari konflik di masa depan akan bergantung pada seberapa baik negara-negara ini meningkatkan kemampuan ofensif dan defensif mereka. Baik Israel maupun Amerika Serikat menghadapi kebutuhan mendesak untuk meningkatkan sistem pertahanan udara, menambah persediaan pencegat, dan menerapkan strategi baru untuk melawan serangan rudal yang intens dan tak terduga, karena kekurangan apa pun di masa depan akan menciptakan kerentanan yang besar.(sl)