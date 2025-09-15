Ketua Partai Ummat Wahidah Pakistan Kunjungi Kantor ABNA / Shahidi: ABNA Bisa Jadi Media Utama di Asia Selatan

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Hujjatul Islam wal Muslimin Muhammad Amin Shahidi, Ketua Partai Ummat Wahidah Pakistan dan anggota Lembaga Internasional Ahlulbait as , berkunjung ke kantor ABNA dan menekankan peran penting media dalam memperkuat persatuan umat Islam serta hubungan Iran–Pakistan.

Dalam pertemuan dengan Hassan Sadrayi Aref, Pemred ABNA, dibahas peluang kerja sama dan sinergi di berbagai bidang. Shahidi menegaskan ABNA dengan nama Ahlulbait as dapat memiliki pengaruh luas, khususnya di Asia Selatan, dan bahkan mampu menjadi media utama kawasan. Ia juga menekankan dukungan besar masyarakat Pakistan terhadap Iran dan Poros Muqawamah dalam perang 12 hari, serta menyerukan peningkatan kerja sama media kedua negara.