Araghchi: Iran Berdiri di Samping Seluruh Umat Muslim

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Menteri Luar Negeri Republik Islam Iran, Sayyid Abbas Araghchi, yang berada di Doha untuk menghadiri sidang darurat para menlu Islam–Arab, menegaskan bahwa Iran selalu berdiri bersama seluruh saudara-saudari Muslim, khususnya dalam menghadapi ancaman yang mengancam kawasan.

Dalam pesannya di media sosial, Araghchi menyampaikan bahwa Iran hadir di Doha dengan pesan jelas dari rakyatnya: bersama Qatar dan seluruh dunia Islam dalam menghadapi agresi Zionis. Pertemuan darurat ini digelar atas permintaan Qatar, sebagai pendahuluan untuk Konferensi Tingkat Tinggi Islam–Arab yang akan dihadiri Presiden Iran, Masoud Pezeshkian.