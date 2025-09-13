Seorang wali kota dan puluhan pejabat oposisi Erdoğan lainnya ditangkap di Istanbul

Menurut kantor berita internasional AhlulBayt (a.s.) - ABNA - kantor jaksa penuntut umum kota Istanbul telah memerintahkan penangkapan para pejabat ini sehubungan dengan kasus yang menuduh mereka melakukan pemerasan, penyuapan, penipuan, dan kolusi dalam tender kota di distrik Bayrampaşa, Istanbul.

"Hasan Mutlu", wali kota Bayrampaşa, dalam sebuah pernyataan yang dipublikasikan di jejaring sosial X (Twitter), membantah tuduhan yang diajukan oleh jaksa Istanbul terhadapnya dan menulis: "Apa yang terjadi adalah operasi politik dan fitnah tak berdasar. Warga Bayrampaşa yang terhormat, yakinlah bahwa bersama Anda, kita akan mengatasi fitnah dan tindakan yang tidak jujur ini."

Selama setahun terakhir, pihak berwenang pemerintah Turki telah menahan ratusan pejabat kota dan politisi yang menentang Recep Tayyip Erdoğan, presiden Turki. Hasan Mutlu, wali kota Bayrampaşa, adalah wali kota ketujuh belas dari partai oposisi "Partai Rakyat Republik" yang ditangkap dalam setahun terakhir. Penahanan ini termasuk Ekrem İmamoğlu, wali kota Istanbul sendiri. Ratusan pejabat kota Turki lainnya juga telah ditahan dalam beberapa bulan terakhir atas tuduhan korupsi.

Kantor berita "Anadolu" melaporkan bahwa İmamoğlu dianggap sebagai saingan utama dan terdekat Recep Tayyip Erdoğan dalam pemilihan presiden tahun depan. Penangkapannya memicu gelombang protes yang meluas.

Partai Rakyat Republik Turki menganggap penangkapan dan tuduhan ini sebagai "bagian dari kampanye agresif" pemerintah Ankara yang bertujuan untuk melemahkan oposisi dan membuka jalan bagi satu lagi masa jabatan lima tahun Erdoğan sebagai presiden Turki. Namun, pemerintah Erdoğan membantah klaim ini dan menyatakan bahwa pengadilan Turki independen.

Pada hari Senin minggu ini, pengadilan penting di Turki dijadwalkan untuk memutuskan pembubaran kongres Partai Rakyat Republik tahun 2023; sebuah keputusan yang dapat menyebabkan perubahan dalam kepemimpinan partai dan menyebabkan kekacauan di dalamnya. Partai Rakyat Republik Turki meraih kemenangan signifikan dalam pemilihan lokal negara itu tahun lalu.

