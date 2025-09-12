Diamnya Dunia Islam Jadi Penopang Utama Kejahatan Israel

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Bertepatan dengan hari peringatan Maulid Nabi Muhammad saw, Konferensi “Mengapa Dunia Islam Diam terhadap Kezaliman?” digelar di Lahore, Pakistan, dengan partisipasi ulama Syiah dan Sunni, tokoh politik, pemimpin tarekat, cendekiawan, serta perwakilan minoritas agama.

Para pembicara dari perwakilan ulama Sunni dan Syiah menegaskan bahwa sikap diam umat Islam terhadap kejahatan rezim Zionis merupakan faktor terbesar yang membuat Israel semakin berani melanjutkan pertumpahan darah di Palestina dan kawasan lain. Mereka menilai, ketidakpedulian ini sama artinya dengan mendukung kezaliman dan tidak akan diterima di sisi Allah SWT.

Peserta menekankan pentingnya persatuan sebagai satu-satunya jalan menghadapi tantangan dunia Islam, serta menyerukan kembali pada nilai-nilai agama yang menyatukan. Konsul Jenderal Iran di Lahore, Mehran Mohaedfar, dan Kepala Rumah Kebudayaan Iran, Asghar Masoudi, turut hadir dan menegaskan kewajiban umat Islam untuk bersatu membela rakyat Palestina.

Konferensi ditutup dengan penghormatan terhadap keteguhan rakyat Palestina dan penegasan bahwa isu Palestina bukan sekadar masalah regional, melainkan persoalan global dan Islam yang menyangkut keadilan serta martabat manusia.