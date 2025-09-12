Tewasnya Puluhan Warga Sipil dalam Serangan Berdarah di Timur Kongo

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Menurut pejabat lokal, serangan terjadi usai pemakaman warga dan jumlah korban kemungkinan masih bertambah. Seorang penyintas mengatakan para penyerang menggunakan parang dan memaksa warga berkumpul sebelum menyerang mereka.

Dalam insiden terpisah, sedikitnya 18 orang juga dibunuh kelompok ini di wilayah Beni. Aktivis HAM lokal menyebut banyak korban mengalami mutilasi.

Meski ada operasi gabungan militer Kongo dan Uganda, kelompok ADF yang berbaiat kepada ISIS sejak 2019 masih terus melakukan pembantaian. PBB memperingatkan kelompok ini memanfaatkan kekosongan keamanan akibat konflik bersenjata lain di kawasan.