Ansharullah: Rezim Zionis Berupaya Menguasai Kawasan dan Menghancurkan Palestina / Genosida dan Kejahatan “Historis dan Belum Pernah Terjadi”

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Pemimpin Ansharullah Yaman, Sayyid Abdul Malik al-Houthi, mengungkap dimensi mengerikan genosida dan penghancuran infrastruktur di Gaza serta menegaskan bahwa rezim Zionis tengah berupaya menuntaskan penguasaan penuh atas Palestina dan memperluas agresinya ke Lebanon, Suriah, bahkan Qatar.

Ia menyebut Amerika sebagai sekutu utama dalam kejahatan ini dan menekankan bahwa target Zionis adalah proyek “Israel Raya”. Menurutnya, pembunuhan massal anak-anak, perempuan, dan penghancuran 90% infrastruktur Gaza adalah bukti genosida total yang belum pernah terjadi dalam sejarah.

Al-Houthi menegaskan, bombardir masjid-masjid menunjukkan permusuhan mendasar Zionis terhadap Islam. Ia menyebut agresi ke Qatar sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap kedaulatan negara Arab dan bagian dari ekspansi Zionis di kawasan.

Ia mengumumkan keberhasilan operasi pesawat nirawak dan serangan laut terhadap sasaran Israel serta menegaskan bahwa perlawanan akan terus berlanjut hingga hak penuh rakyat Palestina tercapai. Al-Houthi juga menyeru rakyat Yaman untuk menggelar demonstrasi jutaan pada Jumat besok guna mendukung Palestina dan menolak agresi Zionis.