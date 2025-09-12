Agresi Zionis ke Qatar Bagian dari Proyek “Israel Raya” / Dukungan Iran terhadap Palestina, Indikator Penting Persatuan Islam

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Sekjen Hizbullah Lebanon, Sheikh Na’im Qasim, menegaskan bahwa dukungan Republik Islam Iran terhadap rakyat dan perlawanan Palestina adalah salah satu indikator utama persatuan Islam.

Dalam pidato memperingati Maulid Nabi Muhammad Saw dan Imam Ja‘far Shadiq as, ia menjelaskan bahwa Imam Khomeini mencetuskan “Pekan Persatuan Islam” agar perbedaan pandangan tentang kelahiran Nabi Saw menjadi titik temu umat Islam.

Ia menilai agresi rezim Zionis ke Qatar sebagai bagian dari proyek “Israel Raya” dan memperingatkan bahwa bukan mustahil suatu saat rezim ini juga menargetkan Arab Saudi dan UEA. Sheikh Qasim menegaskan, negara-negara Arab yang tak mampu melawan secara militer harus mendukung perlawanan, karena melemahkan perlawanan berarti membuka jalan bagi agresi Israel terhadap mereka sendiri.

Sekjen Hizbullah juga menekankan bahwa Israel dan Amerika terus melakukan kejahatan brutal di Gaza dan Tepi Barat, sementara rakyat Palestina tetap bertahan dan berjuang. Ia menegaskan, dukungan penuh—baik politik, media, finansial, maupun sosial—diperlukan untuk memperkuat perlawanan, karena jika musuh berhasil melemahkannya, maka target berikutnya adalah negara-negara Arab itu sendiri.