Dari Penekanan pada Persatuan hingga Pentingnya Penyampaian yang Benar atas Ajaran Mazhab Ahlulbait as

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Menjelang peringatan haru kelahiran Nabi Muhammad Saw dan kelahiran putra mulia beliau, Imam Ja‘far Shadiq as, sidang ke-195 Dewan Tinggi Lembaga Internasional Ahlulbait as diselenggarakan pada Sabtu (6/9) di Tehran dengan dihadiri mayoritas anggota Dewan Tinggi.

Dewan Tinggi Lembaga Internasional Ahlulbait as setelah mengakhiri sidangnya, mengeluarkan pernyataan berikut:

بسم الله الرحمن الرحیم

(QS. al-Ahzab [33]: 45–47)

Sidang ini berlangsung di tengah meningkatnya konspirasi luas dari arogansi global dan rezim Zionis terhadap bangsa-bangsa Muslim di kawasan, khususnya Palestina, Lebanon, Iran, dan Yaman. Kejahatan brutal rezim Zionis dalam perang dan serangan terhadap rakyat tak berdosa serta syahidnya warga sipil, komandan, dan ilmuwan kawasan hanyalah bagian dari kezaliman tersebut.

Sidang meninjau perkembangan politik, budaya, dan sosial dunia Islam, dengan perhatian khusus pada kondisi umum para pengikut Ahlulbait as di seluruh dunia. Selain membahas urusan internal lembaga, para anggota Dewan Tinggi menyampaikan sikap berikut:

Menyongsong Maulid Nabi Saw, peserta menyerukan umat Islam untuk meneladani Alquran dan Sunnah Nabi, mengambil langkah nyata dalam mewujudkan persatuan Islam, menolak rasisme, sektarianisme, dan perpecahan mazhab, serta menghadapi konspirasi musuh dengan tekad dan persatuan. Peringatan Arba‘in dan arak-arakan jutaan pecinta Ahlulbait as adalah fenomena global yang melibatkan semua umat beragama. Dewan Tinggi menghargai partisipasi para peziarah dan pelayanan para panitia, serta berterima kasih kepada rakyat dan pemerintah Irak. Penekanan diberikan pada pemanfaatan optimal dari fenomena internasional ini sekaligus kewaspadaan terhadap ancaman musuh. Menjelang dua tahun gelombang baru kejahatan rezim Zionis di Gaza dan Palestina, serta berlanjutnya sikap diam lembaga internasional dan sebagian penguasa Arab dan Muslim, Dewan menegaskan bahwa satu-satunya jalan mengakhiri penderitaan rakyat kawasan adalah persatuan dunia Islam dan pejuang kebebasan melawan rezim penjajah ini. Dewan juga menolak rencana normalisasi hubungan yang disamarkan dalam “Perjanjian Abraham” dan menyerukan perlawanan serius negara-negara Muslim dan pejuang kebebasan dunia terhadap ambisi “Israel Raya”. Media dan ruang maya adalah sarana paling efektif dalam menyampaikan risalah Islam dan ajaran para Nabi serta Imam. Peserta menekankan pentingnya pemanfaatan ruang maya untuk jihad tabyin (pencerahan), menyebarkan nilai-nilai pengetahuan, akhlak, dan sosial Islam, serta menegaskan bahwa penyampaian yang benar dan ilmiah adalah cara paling efektif dalam menyebarkan mazhab Ahlulbait as. Peserta menekankan hak bangsa-bangsa untuk menentukan nasib sendiri, independensi penuh, menolak intervensi asing, dan hak membela diri. Mereka memuji kemajuan ilmiah dan pertahanan Republik Islam Iran, yang terbukti dalam perang 12 hari melawan AS-Zionis, yang berakhir dengan kekalahan telak musuh berkat kepemimpinan Rahbar dan persatuan rakyat Iran. Mereka menegaskan komitmen pada bimbingan Rahbar sebagai kata akhir dalam menghadapi krisis dan konspirasi. Dewan menghargai keteguhan rakyat dan pemerintah Yaman dalam melawan serangan Zionis serta respons mereka atas genosida di Palestina. Sikap ini dianggap teladan bagi negara-negara Islam lain. Dewan memuji sikap tegas dan berani Sekjen Hizbullah, Hujjatul Islam wal Muslimin Syekh Na‘im Qasim, dalam menghadapi konspirasi AS dan sekutunya di Lebanon. Mereka juga menghormati martabat para syuhada besar Lebanon, khususnya almarhum Sayid Hasan Nasrallah, penggantinya Sayid Hasyim Shafiyuddin, dan para pemimpin muqawamah lainnya. Peserta menyampaikan terima kasih kepada Rahbar atas penunjukan kembali Ayatullah Ramazani sebagai Sekjen Lembaga Internasional Ahlulbait as, mengapresiasi kepemimpinan beliau serta kerja para pengelola lembaga. Mereka juga menyampaikan penghargaan kepada Republik Islam Iran dan Lembaga Internasional Ahlulbait as atas penyelenggaraan sidang ini.

و آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین

6 September 2025 – 14 Rabiul Awwal 1447