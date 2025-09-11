Sayid Hakim: Diam terhadap agresi Israel tidak dibenarkan

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Sayid Ammar Hakim menegaskan bahwa keberanian dan kesewenang-wenangan rezim Zionis dalam menyerang negara-negara Arab dan Islam serta melakukan kejahatan harian terhadap rakyat Gaza, Tepi Barat, Suriah, Lebanon, Yaman, Iran, dan Qatar adalah persoalan yang tidak boleh disikapi dengan diam.

Dalam peringatan kelahiran Nabi Muhammad Saw di Baghdad yang dihadiri pejabat tinggi Irak, Hakim menyerukan momen tersebut dijadikan kesempatan untuk berikrar membangun Irak yang bersatu dan kuat. Ia mengumumkan proyek nasional “Rencana Nabawi Irak” yang berlandaskan keadilan, persatuan, pelayanan, dan peninggian martabat manusia, demi menjadikan Irak sebagai jembatan antara Timur dan Barat serta wadah dialog regional maupun internasional, bukan arena konflik.

Hakim menekankan pentingnya persatuan menghadapi ancaman yang menargetkan seluruh rakyat tanpa memandang mazhab dan etnis. Ia menyeru agar peringatan Maulid Nabi dijadikan titik kebangkitan dan pembaruan Irak.