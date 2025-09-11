Galeri Foto: Suasana Pertemuan Dewan Tertinggi Lembaga Internasional Kebangkitan Islam

Pertemuan Dewan Tertinggi Lembaga Internasional Kebangkitan Islam yang bertajuk: "Palestina, Poros Persatuan Umat Islam," telah diselenggarakan pada hari Selasa (9/9) di Hotel Parsian Azadi Teheran.

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Pertemuan Dewan Tertinggi Lembaga Internasional Kebangkitan Islam yang bertajuk: "Palestina, Poros Persatuan Umat Islam," telah diselenggarakan pada hari Selasa (9/9) di Hotel Parsian Azadi Teheran. Dalam pertemuan ini, disampaikan pesan dari Ali Akbar Velayati, Sekretaris Jenderal Lembaga Internasional Kebangkitan Islam, yang berjudul: "Genosida di Gaza adalah titik sejarah yang tak dapat diubah."