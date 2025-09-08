Pandangan "Trump" tentang Kemungkinan Agresi AS ke Venezuela

Menurut kantor berita Abna, mengutip Fox News, Presiden AS Donald Trump hari ini memberikan pandangannya tentang kemungkinan agresi negaranya ke Venezuela.

Mengenai hal ini, Presiden AS menghindari jawaban yang jelas kepada wartawan dan hanya menggunakan kalimat andalannya yang sering diulang.

Saat ditanya apakah dia berencana menyerang Venezuela, Trump menjawab: "Kalian akan tahu nanti."

Presiden Venezuela Nicolas Maduro baru-baru ini menekankan bahwa negaranya akan melakukan "perjuangan bersenjata" jika diserang.

Presiden Venezuela mengatakan bahwa meskipun Venezuela "masih dalam tahap perjuangan tanpa senjata", setiap serangan akan memicu reaksi dari "seluruh rakyat melawan agresi, baik itu lokal, regional, atau nasional."

Dalam pidatonya, ia menambahkan: "Tidak ada kokain yang diproduksi di Venezuela, ini adalah kebohongan Amerika, sama seperti kebohongan yang mereka katakan bahwa Irak memiliki senjata pemusnah massal (dan dengan alasan itu mereka menyerang Irak). Mereka juga berbohong tentang Caracas."

Hal ini terjadi setelah ia sebelumnya mengumumkan bahwa, sebagai respons terhadap meningkatnya ketegangan antara negara itu dan AS menyusul peningkatan kehadiran militer Washington di Laut Karibia, lebih dari 8 juta warga negara itu telah dipanggil sebagai bagian dari "Milisi Nasional Bolivarian."

Sebelumnya, dan menyusul meningkatnya ketegangan antara AS dan Venezuela setelah penempatan pasukan AS di pantai Karibia dengan alasan memerangi kartel narkoba Venezuela, dua jet tempur F-16 negara itu terbang di atas kapal perusak Angkatan Laut AS.