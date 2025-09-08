Galeri Foto: Konferensi Internasional Persatuan Islam ke-39 Digelar di Teheran

Konferensi Internasional Persatuan Islam ke-39 dibuka Senin (8/9) di Aula Pertemuan KTT di Teheran dengan kehadiran Masoud Pezeshkian dan sejumlah ulama dunia Islam.

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Konferensi Internasional Persatuan Islam ke-39 dibuka Senin (8/9) di Aula Pertemuan KTT di Teheran dengan kehadiran Masoud Pezeshkian dan sejumlah ulama dunia Islam. Lebih dari 80 tamu internasional dan 210 tamu domestik hadir, dengan 148 makalah diterima dari 392 makalah yang dikirim. Konferensi berlangsung selama tiga hari, 8–10 September 2025, atas inisiatif Majma’ al-Taqrib al-Madzahib al-Islamiyah dengan tema “Nabi Rahmat dan Umat yang Bersatu.”