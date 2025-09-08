Pezeshkian: Perpecahan Umat Islam Picu Kejahatan Zionis / Persatuan Kunci Kemenangan Muslim

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Presiden Iran, Dr. Masoud Pezeshkian menekankan bahwa hanya di bawah persatuan dan kesatuan, umat Islam dapat berdiri melawan ketidakadilan. Dalam Konferensi Internasional Persatuan Islam ke-39, ia menyoroti pentingnya umat Islam bersatu secara nyata untuk menjaga kehormatan dan martabat komunitas Islam, mencontohkan tindakan Nabi Muhammad saw dalam menyatukan suku-suku yang sebelumnya berseteru di Madinah.

Presiden Pezeshkian menekankan bahwa banyak masalah umat Islam saat ini bersumber dari perselisihan internal, bukan dari Israel atau Amerika. Ia menegaskan bahwa jika umat Islam bersatu sebagai “tangan yang satu,” tidak ada kekuatan dunia mana pun yang berani menindas mereka. Ia juga menyoroti peran Nabi Muhammad saw dan ajaran Al-Qur’an dalam menegakkan keadilan, persaudaraan, dan reformasi sosial sebagai inti dari ibadah sejati.

Ia menekankan pentingnya peran ulama dan tokoh agama dalam menyebarkan pesan persatuan, menjadikan perbedaan keyakinan, suku, dan mazhab tidak menjadi alasan perpecahan. Preseden Nabi dan Imam Ali AS dijadikan teladan, dengan menekankan bahwa keadilan, persatuan, dan takwa merupakan fondasi utama kekuatan umat Islam.

Pezeshkian mengajak semua peserta untuk mempraktikkan persatuan dalam tindakan nyata, bukan sekadar slogan, sehingga umat Islam dapat menangkis agresi, penindasan, dan kejahatan global. Ia menekankan bahwa kekuatan umat Islam terletak pada kesadaran, solidaritas, dan keteguhan rakyat, yang mampu menahan berbagai ancaman luar dan mewujudkan kehormatan serta kemerdekaan umat.