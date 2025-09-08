Misteri Drone Yaman: Bagaimana Bisa Memasuki Wilayah Pendudukan Tanpa Terdeteksi Radar?

Menurut kantor berita Abna, mengutip Russia al-Youm, seorang wartawan dari saluran Zionis Kan melaporkan bahwa tentara rezim tersebut sedang melakukan penyelidikan mengenai penyebab kegagalan sistem radar dan peringatan angkatan udara "Israel" dalam menghadapi serangan drone Yaman kemarin.

Laporan tersebut menyatakan bahwa serangan kemarin sangat berbahaya. Drone Yaman menembus wilayah udara wilayah pendudukan dan menargetkan area strategis, yaitu Bandara Ramon di Negev. Area ini sangat dekat dengan Eilat dan digunakan untuk penerbangan domestik.

Media berbahasa Ibrani juga melaporkan bahwa tentara rezim Zionis sedang menyelidiki apakah drone Yaman tersebut masuk ke wilayah pendudukan dari arah Yordania saat pertahanan udara sedang sibuk dengan drone lain.

Wali kota Eilat juga mengakui bahwa dampak langsung sebuah drone ke wilayah pendudukan tanpa peringatan sebelumnya sangat mengkhawatirkan. Angkatan bersenjata Yaman, meskipun Tel Aviv menyerang wilayah mereka, tidak melupakan Eilat.