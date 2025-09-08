Faksi Hizbullah: Mereka yang Berpikir Perlawanan Melemah Sedang Berilusi

Menurut kantor berita Abna, mengutip Al-Manar, Mohammad Raad, ketua faksi "Loyalitas terhadap Perlawanan" yang berafiliasi dengan Hizbullah Lebanon, menekankan bahwa penyelesaian krisis saat ini di negara itu membutuhkan lebih banyak rasionalitas dan fokus pada wilayah tersebut.

Ia menambahkan: "Kita harus mempertahankan kedaulatan dan martabat nasional kita dan menyelesaikan masalah kita jauh dari tekanan Amerika, Zionis, dan pemerintah lain."

Raad menyatakan: "Beberapa pihak berusaha memanfaatkan tekanan ini untuk memaksakan persamaan internal demi kepentingan mereka sendiri dan mendapat keuntungan dari agresi Israel dan dukungan Amerika. Mereka memiliki ilusi bahwa perlawanan telah melemah dan tidak dapat lagi bertahan. Gagasan ini hanyalah ilusi yang tidak realistis."

Ia mengatakan: "Perlawanan memiliki keunggulan di lapangan ketika menerima gencatan senjata November 2024. Musuh Zionis gagal dalam agresi daratnya terhadap Lebanon selama 66 hari. Sepuluh hari setelah gencatan senjata ini, kita menyaksikan perkembangan di Suriah dan perubahan persamaan. Beberapa orang berusaha keluar dari bayang-bayang dan menyalahgunakan proses ini."

Raad menjelaskan: "Keputusan pemerintah bahwa setiap senjata di luar kendali negara adalah tidak sah dan ilegal adalah keputusan yang tidak dapat diterima dan bertentangan dengan kesepakatan Taif dan kenyataan yang ada di negara ini. Ribuan martir yang kehilangan nyawa mereka di tangan musuh Zionis tidak memegang senjata ilegal."