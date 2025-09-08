Pezeshkian: Persatuan negara-negara Islam adalah landasan bagi pembangunan dan kemajuan

Menurut kantor berita Abna, Presiden Masoud Pezeshkian, pada Minggu malam, 7 September 2025, dalam pertemuan dengan Sayyid Ammar al-Hakim, pemimpin Gerakan Kebijaksanaan Nasional Irak, menggambarkan hubungan antara kedua bangsa dan kedua negara, Iran dan Irak, sebagai hubungan yang mendalam dan berakar kuat berkat ikatan agama dan budaya. Ia menekankan bahwa perbatasan geografis tidak akan pernah bisa memisahkan kedua bangsa yang bersaudara ini.

Presiden selanjutnya menyampaikan ucapan selamat atas kelahiran Nabi Islam yang mulia dan Imam Sadiq (saw) serta datangnya Pekan Persatuan, sambil menekankan perlunya solidaritas antar negara-negara Islam dan menyatakan: "Kami percaya bahwa persatuan dan kerja sama yang berkelanjutan antara negara-negara Islam di semua bidang, tidak hanya akan menjadi landasan bagi pembangunan dan kemajuan, tetapi juga tidak akan ada kekuatan yang mampu menjatuhkan sanksi atau mengalahkan kita."

Pezeshkian menyebutkan bahwa kehati-hatian dan menghindari perpecahan dalam umat Islam adalah hal yang vital dan tak terbantahkan, menambahkan: "Musuh-musuh umat Islam, dengan mengangkat isu-isu yang memecah belah, berusaha menciptakan perpecahan dan perselisihan di antara umat Islam untuk memajukan tujuan-tujuan jahat mereka. Oleh karena itu, kita harus sangat waspada terhadap konspirasi-konspirasi ini."

Presiden selanjutnya menganggap perbaikan dan penguatan hubungan antara semua negara Islam sebagai jaminan bagi pertumbuhan dan kemakmuran masyarakat Muslim, dan menjelaskan: "Saat ini, rezim Zionis adalah alat Amerika Serikat dan sekutunya dalam kejahatan, menciptakan perpecahan, dan menjarah sumber daya negara-negara Islam, serta merupakan musuh bersama umat Islam. Jika umat Islam bersatu dan solid, rezim perampas ini tidak akan memiliki kekuatan apa pun di hadapan keagungan umat yang bersatu."

Pezeshkian juga menggambarkan ketahanan rakyat Gaza yang tertindas dan perlawanan heroik bangsa besar Iran dalam peristiwa baru-baru ini sebagai tanda yang jelas dari kekuatan persatuan, empati, dan integritas yang tidak dapat dikalahkan oleh kekuatan militer apa pun, termasuk jet tempur, bom, dan rudal.

Di bagian lain dari pertemuan ini, Presiden, merujuk pada pemilu yang akan datang di Irak, menyatakan bahwa menjaga persatuan dan integritas politik, terlepas dari afiliasi etnis dan agama, akan memperkuat Irak dan pada akhirnya akan meningkatkan derajat umat Islam, dan berkata: "Kami menganggap semua kelompok politik Irak, baik Syiah maupun Sunni, sebagai saudara kami dan selalu menginginkan penguatan kedaulatan yang bersatu dan kemuliaan bangsa Irak."

Pezeshkian juga menekankan pengembangan dan penguatan hubungan komprehensif antara Republik Islam Iran dan Irak di semua bidang.

Sayyid Ammar al-Hakim, pemimpin Gerakan Kebijaksanaan Nasional Irak, juga menyatakan kegembiraannya bertemu dengan Dr. Pezeshkian dan memuji keberanian bangsa Iran selama perang 12 hari terakhir dengan rezim Zionis, dan berkata: "Dalam pertempuran ini, bangsa Iran, dengan kecemerlangan yang tak tertandingi, tidak hanya memicu kekaguman bangsa-bangsa Islam, tetapi juga semua bangsa bebas di dunia."

Pemimpin Gerakan Kebijaksanaan Nasional Irak menggambarkan kehadiran kuat Pemimpin Tertinggi Revolusi Islam dalam memimpin medan perang, kehadiran para pejabat tinggi, termasuk Dr. Pezeshkian, di tengah-tengah rakyat, kekuatan angkatan bersenjata, dan kohesi luar biasa dari bangsa Iran sebagai karakteristik menonjol dari perang 12 hari ini dengan rezim Zionis dan menambahkan: "Republik Islam Iran telah membawa martabat dan kekuatan bagi seluruh umat Islam dan telah meningkatkan posisi bangsa Iran di antara bangsa-bangsa Muslim."