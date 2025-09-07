Perayaan Maulid Nabi (saw) di Jacobabad Tegaskan Persatuan Syiah dan Sunni

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Dalam perayaan akbar Maulid Nabi Muhammad saw di Jacobabad -salah satu kota penting di Provonsi Sindh Pakistan-, para ulama Syiah dan Sunni menegaskan bahwa perpecahan di dunia Islam adalah hasil konspirasi musuh, khususnya AS, Israel, dan Inggris. Mereka menyerukan penyebaran pesan persatuan dan menolak fitnah sektarian.

Tokoh-tokoh dari berbagai mazhab, termasuk Allamah Maqsood Ali Domki, menegaskan bahwa umat Islam – Syiah, Sunni, Deobandi, maupun Barelwi – adalah saudara. Para ulama menekankan pentingnya memperingati Pekan Persatuan (12–17 Rabiul Awal) serta perjuangan bersama demi pembebasan Palestina dan melawan kekuatan arogansi global.