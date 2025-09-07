55 Tewas dalam Serangan Bersenjata di Nigeria Timur Laut

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Sedikitnya 55 orang, termasuk beberapa tentara, tewas dalam serangan kelompok bersenjata di desa Darul Jama, timur laut Nigeria. Para pelaku menyerbu desa dengan sepeda motor, menembaki warga, dan membakar rumah. Sebagian besar korban adalah keluarga pengungsi yang baru dipindahkan dari kamp Bama.

Serangan ini diduga dipimpin komandan Boko Haram, Ali Nguldi. Meski operasi militer gencar dilakukan, Nigeria masih kesulitan membendung meningkatnya gelombang kekerasan kelompok teroris di wilayah tersebut.