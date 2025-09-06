Velayati: KTT Shanghai Titik Balik Sejarah Dunia; Anggota Parlemen Prancis: Kejahatan Israel Dicatat Sejarah

Ali Akbar Velayati, Penasihat Pemimpin Revolusi Urusan Internasional, menilai KTT Organisasi Kerja Sama Shanghai (SCO) baru-baru ini sebagai salah satu KTT terpenting dalam sejarah dunia dan menilai bahwa organisasi ini akan memainkan peran utama dalam menentukan nasib dunia di masa depan.

Menurut laporan Pars Today, Velayati mengatakan dalam sebuah wawancara dengan Tasnim, KTT Organisasi Kerja Sama Shanghai (SCO) ke-25 diadakan pada tanggal 25 dan 26 September di Tianjin, Tiongkok, dengan partisipasi lebih dari 20 pemimpin dunia non-Barat serta Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.

KTT ini merupakan KTT terbesar dan terpenting dibandingkan dengan KTT-KTT sebelumnya, dan penilaian awal para pakar politik adalah bahwa KTT ini merupakan salah satu KTT internasional terpenting dalam sejarah dunia.

Dalam menjelaskan tiga dampak penting dari KTT Organisasi Kerja Sama Shanghai, Velayati mengatakan, "Pertama, suara tulang Perserikatan Bangsa-Bangsa yang patah telah didengar dunia, dan dalam praktiknya, kita dapat dengan jelas mengumumkan dimulainya tahap "mengakhiri organisasi ini" seperti "Liga Bangsa-Bangsa". Kedua, Tiongkok menunjukkan bahwa ia berpotensi menjadi kekuatan terkemuka dunia dan akan benar-benar menjadi kekuatan terkemuka dunia dalam waktu dekat. Ketiga, Tiongkok menunjukkan bahwa ia dengan sabar dan tenang membungkam langkah Trump."

Gempa politik di London; Wakil PM Inggris mengundurkan diri akibat skandal keuangan

Setelah berminggu-minggu mendapat tekanan media dan politik, Wakil Perdana Menteri Inggris sekaligus Menteri Perumahan Angela Rayners akhirnya mengundurkan diri dari jabatannya karena belum membayar pajak properti secara penuh.

Bank terbesar kedua Rusia berencana membuka cabang di Iran

Seorang anggota dewan VTB Bank, bank terbesar kedua Rusia yang memiliki kantor perwakilan di Tehran, mengumumkan bahwa Bank Sentral Republik Islam Iran telah mengeluarkan persetujuan prinsip untuk pembukaan cabang bank tersebut di Tehran.

Demonstrasi Lebanon untuk mendukung perlawanan

Pendukung Hizbullah Lebanon menggelar demonstrasi malam hari di ibu kota Beirut sebagai tanggapan atas rencana pelucutan senjata perlawanan. Para pendukung Hizbullah menggelar demonstrasi sepeda motor dan mobil serta demonstrasi publik di jalan-jalan Beirut, dan menyatakan penolakan mereka terhadap rencana Israel-Amerika yang bertujuan untuk membatasi kepemilikan senjata oleh pemerintah.

Anggota parlemen Prancis: Kejahatan Israel di Gaza akan tercatat dalam sejarah

Dalam sebuah pesan, anggota parlemen Prancis, Thomas Portes, menyinggung kejahatan Zionis di Jalur Gaza dan menekankan bahwa kejahatan ini akan tercatat dalam sejarah. Ia juga menekankan bahwa Israel telah melakukan genosida di Gaza.

Maduro kepada Trump: Upaya mengubah rezim di Venezuela adalah salah

Dalam sebuah pernyataan yang ditujukan kepada Presiden AS Donald Trump, Presiden Venezuela Nicolas Maduro menekankan bahwa Washington harus membatalkan rencananya untuk mengubah rezim di Venezuela dan berkata, Upaya yang dilakukan beberapa staf Anda untuk mengubah rezim di Venezuela adalah salah.

Presiden Venezuela terus menolak tuduhan AS bahwa Venezuela memproduksi narkoba dan menambahkan, Venezuela adalah negara yang bebas dari produksi kokain dan kebohongan Amerika ini sama terang-terangan dan menipunya dengan klaim palsu tentang keberadaan senjata pemusnah massal di Irak.

Italian Airlines Perpanjang Penangguhan Penerbangan ke Tel Aviv

Italian Airlines (ITA) mengumumkan dalam sebuah pernyataan bahwa mereka telah memperpanjang penangguhan semua penerbangan Italia ke Bandara Ben Gurion di Tel Aviv hingga 1 Oktober 2025 karena meningkatnya ketegangan dan peringatan keamanan.

Keputusan ini diambil menyusul eskalasi bentrokan antara rezim Israel dan kelompok perlawanan Palestina, termasuk penerbangan ke dan dari Bandara Ben Gurion di Tel Aviv.(sl)