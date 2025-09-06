Ammar Hakim: Iran, Benteng Garda Depan Dunia Islam

Sayid Ammar Hakim, Sabtu (6/9/2025) mengatakan, setelah menelan kekalahan di bidang ini, orang-orang Zionis sekarang pun masih berusaha menciptakan kerusuhan di Iran.

Politisi Irak itu berziarah ke Makam Imam Khomeini, dan memberikan penghormatan kepada Pendiri Republik Islam Iran tersebut.

Dalam pertemuan dengan cucu Imam Khomeini, Sayid Hassan Khomeini, Ammar Hakim menekankan solidaritas dan dukungan penuh umat Islam, baik itu Sunni maupun Syiah, terhadap Republik Islam Iran, dalam Perang Pertahanan Suci 12 Hari lalu.

“Muslimin dikarenakan kebencian terhadap Rezim Zionis, mendukung negara yang membela diri, dan memerangi Rezim Zionis,” imbuhnya.

Ammar Hakim melanjutkan, “Perang Pertahanan 12 Hari telah menciptakan integritas di Iran, dan membersihkan tuduhan-tuduhan lama terkait sektarianisme terhadap Republik Islam Iran di level global.”

Ketua Gerakan Al Hikmah Irak, menjelaskan bahwa Iran dengan cepat keluar dari keterkejutan akibat serangan Rezim Zionis, dan berhasil memberikan pukulan telak terhadap sistem pertahanan Israel, serta menunjukkan kejutan dari kekuatan-kekuatan rudal Republik Islam.

“Mereka (Rezim Zionis) sekarang pun dengan kekalahannya di bidang-bidang ini, masih berusaha untuk menciptakan kerusuhan di Iran,” ujarnya.

Sayid Ammar Hakim menganggap Republik Islam Iran, sebagai benteng garda depan Dunia Islam, dan negara-negara kawasan hari ini merasa jika Iran lemah dalam perang melawan Rezim Zionis, maka seluruh kawasan akan rugi.

