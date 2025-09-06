Kampanye Global Boikot Google; Perusahaan yang Berlumuran Darah Warga Iran

Para pengguna dunia maya telah meluncurkan tagar "Boikot Google" untuk mengekspresikan kemarahan mereka atas kontrak yang baru terungkap antara dua perusahaan internasional, Google dan YouTube, dengan kantor Netanyahu.

Menurut laporan Pars Today mengutip outlet media Amerika Drop Site News, Google sedang melaksanakan kontrak periklanan senilai $45 juta dengan Israel untuk menerbitkan iklan yang menyangkal kelaparan di Gaza.

Kontrak enam bulan itu, yang dimulai pada bulan Juni, akan dilaksanakan melalui YouTube dan layanan Display & Video 360-nya.

Kontrak itu menyebut Google sebagai "entitas kunci" dalam mendukung strategi hubungan masyarakat Netanyahu.

Patut dicatat bahwa kontrak Israel dengan Google tidak hanya menargetkan perang Gaza dan krisis pangannya, tetapi juga Perang 12 Hari Israel dengan Iran.

Sebuah artikel di organisasi pemeriksa fakta Arab, Misbar, menyebut iklan Israel di Google dan Meta selama perang Iran-Israel sebagai "propaganda massal" yang membuat pengeboman Iran tampak perlu demi keamanan Israel dan Barat.

Berikut beberapa komentar luas dari pengguna yang menyerukan boikot Google:

Seorang pengguna menulis, "Sialan Google dan YouTube! Boikot keduanya. Ini cuci otak demi sekte Zionis genosida yang para menterinya telah didakwa oleh Mahkamah Internasional dan Mahkamah Pidana Internasional."

Aktivis lain di X berkata, "Jika berita ini benar, maka kita semua harus berjanji kepada rakyat Palestina bahwa kita akan memboikot Google dan YouTube sepenuhnya."

Ahmed, pengguna X lainnya, menulis: "Apakah berita ini benar? Jika demikian, maka kita harus memboikot saham Google secara luas."

Aktivis lain di X menambahkan, "Boikot produk Google karena mereka adalah mitra langsung dalam perang genosida terhadap Gaza."(sl)