Konferensi Fukaha Islam Pertama Diadakan di Malaysia

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Di Malaysia digelar Konferensi Pertama Para Faqih Islam atas prakarsa Dewan Fiqih Islam – Majma‘ al-‘Alam al-Islami, bertema “Pendidikan Fiqih Islam dan Pembinaan Faqih: Karakteristik dan Strategi”. Acara didukung PM Anwar Ibrahim, dihadiri tokoh-tokoh besar seperti Sheikh Saleh bin Humaid (imam Masjidil Haram) dan Mufti Federal Malaysia.

Pembicara menekankan pentingnya pembaruan metode pengajaran fiqih sesuai perkembangan zaman, pengayaan lintas mazhab, serta ijtihad kolektif menghadapi tantangan sosial dan teknologi. Konferensi ditutup dengan pernyataan resmi yang menyerukan penguatan lembaga fiqih dan reformasi pendidikan untuk melahirkan faqih yang mumpuni.