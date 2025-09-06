Malaysia Sumbang $50.000 ke Dana PBB untuk Perangi Islamofobia

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Pemerintah Malaysia menyumbang 50 ribu dolar AS ke United Nations Alliance of Civilizations Fund untuk memerangi Islamofobia. Sejak 2009, total bantuan Malaysia ke lembaga itu mencapai 410 ribu dolar. Dana terbaru digunakan untuk proyek pemuda di Malawi, Indonesia, dan Bosnia-Herzegovina guna memperkuat dialog antaragama, melawan stereotip negatif tentang Islam, serta memberdayakan generasi muda dalam membangun perdamaian.

Lebih dari 1.100 orang terlibat langsung dalam kegiatan ini, dan lebih dari 10 ribu lainnya mendapat manfaat dari materi pendidikan. Hasilnya, kerja sama antara komunitas Muslim, Kristen, dan Buddha meningkat. Selain bantuan finansial, Malaysia juga aktif di forum internasional, termasuk mendukung penetapan 15 Maret sebagai Hari Internasional Melawan Islamofobia di PBB.