Hasil Kunjungan Ayatullah A‘rafi ke Malaysia; Penguatan Ikatan Ilmiah, Agama dan Budaya Iran–Malaysia

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Atase Kebudayaan Iran di Malaysia menegaskan kunjungan Ayatullah Alireza A‘rafi dan rombongan ke Kuala Lumpur memperkuat hubungan ilmiah, budaya dan keagamaan Iran–Malaysia, menegaskan pesan Islam rasional dan persatuan, serta menyoroti dukungan Iran bagi rakyat tertindas, khususnya Gaza dan Palestina.

Dalam kunjungan tiga hari ini, delegasi Iran menghadiri Konferensi Pemimpin Agama Internasional, bertemu pejabat tinggi Malaysia termasuk PM Anwar Ibrahim dan Menteri Agama, memimpin sesi tentang Gaza, serta menghadiri peluncuran terjemahan Melayu karya Murtadha Muthahhari.