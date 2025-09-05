  1. Home
Gelombang Protes di Negara Muslim Terbesar Dunia/ 8 Tewas, 1200+ Ditangkap

5 September 2025 - 20:06
Indonesia diguncang gelombang protes mahasiswa terbesar dua dekade terakhir.

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Indonesia diguncang gelombang protes mahasiswa terbesar dua dekade terakhir. Aksi menolak tunjangan mewah anggota parlemen berubah jadi kerusuhan, menewaskan 8 orang, melukai ratusan, dan menyebabkan lebih dari 1200 penangkapan.

Kerusuhan meluas di Jakarta, Makassar, Bandung, dan kota lain dengan pembakaran gedung, bentrokan, dan penjarahan. Presiden Prabowo janjikan pemotongan tunjangan parlemen, namun dinilai mahasiswa tak menyentuh tuntutan utama: reformasi sistem dan aparat.

Krisis ini menjadi ujian terberat bagi kepemimpinan Prabowo dan menimbulkan kekhawatiran internasional atas stabilitas politik di Indonesia.

